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Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.
Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что участие в программе реализовывается на добровольной основе.

Для участия необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами сроком не менее 15 лет.

Долгосрочные сбережения формируются путём самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о тонкостях закона о запуске программы долгосрочных сбережений. 

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