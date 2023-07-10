Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что участие в программе реализовывается на добровольной основе.
Для участия необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами сроком не менее 15 лет.
Долгосрочные сбережения формируются путём самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.
Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о тонкостях закона о запуске программы долгосрочных сбережений.