Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что участие в программе реализовывается на добровольной основе.

Для участия необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами сроком не менее 15 лет.

Долгосрочные сбережения формируются путём самостоятельных взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о тонкостях закона о запуске программы долгосрочных сбережений.