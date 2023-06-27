Госдума приняла поправки к закону о запуске программы долгосрочных сбережений россиян
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, участие в программе предполагается на добровольной основе. Для этого граждане должны заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Сбережения граждане будут формировать самостоятельно за счёт собственных взносов и имеющихся пенсионных накоплений.
Сбережения будут застрахованы по аналогии с вкладами на сумму 2,8 млн рублей.
Правительство ранее поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан.
До этого директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.