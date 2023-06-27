Госдума приняла поправки к закону о запуске программы долгосрочных сбережений россиян

Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.

Как сообщает ТАСС, участие в программе предполагается на добровольной основе. Для этого граждане должны заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Сбережения граждане будут формировать самостоятельно за счёт собственных взносов и имеющихся пенсионных накоплений.

Сбережения будут застрахованы по аналогии с вкладами на сумму 2,8 млн рублей.

Правительство ранее поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан.

До этого директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.