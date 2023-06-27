Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госдума приняла поправки к закону о запуске программы долгосрочных сбережений россиян

Короткая ссылка
Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.
Госдума приняла поправки к закону о запуске программы долгосрочных сбережений россиян
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Как сообщает ТАСС, участие в программе предполагается на добровольной основе. Для этого граждане должны заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Сбережения граждане будут формировать самостоятельно за счёт собственных взносов и имеющихся пенсионных накоплений.

Сбережения будут застрахованы по аналогии с вкладами на сумму 2,8 млн рублей.

Правительство ранее поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан.

До этого директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить