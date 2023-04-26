В ЦБ рассказали о целях нового проекта долгосрочных сбережений

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Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.
В ЦБ рассказали о целях нового проекта долгосрочных сбережений
  • РИА Новости

Целей у программы долгосрочных сбережений две — научить граждан копить, а не только пользоваться кредитами, и получить «длинные деньги» для экономики, рассказала в интервью «Российской газете» Шишлянникова.

«Отмечу, что изменений в пенсионной системе новая программа не предполагает. Точки их соприкосновения в том, что счета будут открываться в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), а также в том, что ранее сформированные (до 2014 года) пенсионные накопления в НПФ можно будет напрямую переносить в новую систему», — уточнила она.

Законопроект о программе долгосрочных сбережений уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.

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