Правительство поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

Законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан поддержан на заседании правительства, сообщили РИА Новости в кабмине.

«Поддержан», — сказал собеседник агентства.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.

Отмечается, что целей у программы долгосрочных сбережений две — научить граждан копить, а не только пользоваться кредитами, и получить «длинные деньги» для экономики.