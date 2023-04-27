Правительство поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

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Законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан поддержан на заседании правительства, сообщили РИА Новости в кабмине.
Правительство поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан
  • РИА Новости

«Поддержан», — сказал собеседник агентства.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.

Отмечается, что целей у программы долгосрочных сбережений две — научить граждан копить, а не только пользоваться кредитами, и получить «длинные деньги» для экономики.

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