Правительство поддержало законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан
- РИА Новости
«Поддержан», — сказал собеседник агентства.
Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала о новой программе для граждан по долгосрочному сбережению средств. Продукт разработали в Минфине и Банке России, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства.
Отмечается, что целей у программы долгосрочных сбережений две — научить граждан копить, а не только пользоваться кредитами, и получить «длинные деньги» для экономики.