Аксаков разъяснил тонкости закона о запуске программы долгосрочных сбережений
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Новый инвестиционный механизм также предусматривает софинансирование государством накоплений граждан в течение первых трёх лет работы накопительного счёта.
«Сумма господдержки — до 36 тыс. рублей в год. Таким образом, рассчитываем, что многие соотечественники захотят накапливать деньги на счетах негосударственных пенсионных фондов, чтобы, когда выйдут на пенсию либо по окончании определённого срока, использовать их в своих интересах», — сказал Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».
Как отметил депутат, конструкция законопроекта выстроена так, чтобы те, кто управляет пенсионными фондами, были максимально заинтересованы в том, чтобы доходность росла.
«И если управляющие хотят получать больше заработок, связанный с управлением деньгами НПФ, они должны будут проявлять больше активности и быть более эффективными, чтобы получить большее вознаграждение, чем им гарантируется фондом», — уточнил депутат.
По его словам, документ также устанавливает ограничения для инвестирования в рискованные инструменты.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.