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Аксаков разъяснил тонкости закона о запуске программы долгосрочных сбережений

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Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о тонкостях закона о запуске программы долгосрочных сбережений. По его словам, разработанная правительством программа имеет ряд уникальных свойств — например, она предполагает повышенный уровень государственных гарантий.
Аксаков разъяснил тонкости закона о запуске программы долгосрочных сбережений
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Новый инвестиционный механизм также предусматривает софинансирование государством накоплений граждан в течение первых трёх лет работы накопительного счёта.

«Сумма господдержки — до 36 тыс. рублей в год. Таким образом, рассчитываем, что многие соотечественники захотят накапливать деньги на счетах негосударственных пенсионных фондов, чтобы, когда выйдут на пенсию либо по окончании определённого срока, использовать их в своих интересах», — сказал Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, конструкция законопроекта выстроена так, чтобы те, кто управляет пенсионными фондами, были максимально заинтересованы в том, чтобы доходность росла.

«И если управляющие хотят получать больше заработок, связанный с управлением деньгами НПФ, они должны будут проявлять больше активности и быть более эффективными, чтобы получить большее вознаграждение, чем им гарантируется фондом», — уточнил депутат.

По его словам, документ также устанавливает ограничения для инвестирования в рискованные инструменты.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки к законопроекту о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан.

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