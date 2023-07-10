Узнать больше

Песков: командиры ЧВК «Вагнер» заявили Путину, что являются его убеждёнными сторонниками

Короткая ссылка
Командиры ЧВК «Вагнер» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 29 июня заверили, что они его убеждённые сторонники и готовы продолжать сражаться за Родину.
Песков: командиры ЧВК «Вагнер» заявили Путину, что являются его убеждёнными сторонниками
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», — сказал представитель Кремля.

10 июля стало известно, что Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным.

Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить