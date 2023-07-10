Песков: командиры ЧВК «Вагнер» заявили Путину, что являются его убеждёнными сторонниками
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», — сказал представитель Кремля.
10 июля стало известно, что Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным.
Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.