Песков: командиры ЧВК «Вагнер» заявили Путину, что являются его убеждёнными сторонниками

Командиры ЧВК «Вагнер» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 29 июня заверили, что они его убеждённые сторонники и готовы продолжать сражаться за Родину.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», — сказал представитель Кремля.

10 июля стало известно, что Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным.

Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.