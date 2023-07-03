Шойгу: попытка мятежа в России провалилась благодаря верности личного состава ВС присяге

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.

Об этом глава оборонного ведомства сказал на селекторном совещании с руководящим составом армии.

Он отметил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин уже дал исчерпывающие ответы по ситуации с попыткой дестабилизации обстановки в России 23–25 июня.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу», — заявил Шойгу.

Он добавил, что провокация не повлияла на действия группировок войск. По его словам, военные продолжили мужественно и самоотверженно выполнять задачи, которые возложены на них.

Шойгу выразил благодарность личному составу ВС России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.

Также Путин поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил России, правоохранительных органов и спецслужб за верность народу, отвагу и доблесть.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.