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Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти во время мятежа

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Президент Владимир Путин заявил, что не сомневался в реакции российского народа и поддержке власти 24 июня.

«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии.

Он отметил, что вместе с Путиным будет жёстко отстаивать «то, что положено по Конституции».

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