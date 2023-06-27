Лукашенко заявил, что будет с Путиным жёстко отстаивать «то, что положено по Конституции»
- AFP
- © Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK
«Пока мы президенты, мы очень жёстко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко назвал себя и Путина поколением уходящих политиков.
«Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций», — добавил он.
Ранее Лукашенко заявил, что в случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии.
По его словам, попытка вооружённого мятежа в России предоставит Западу возможность скоординировать работу и наносить удары по больным местам России.