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Лукашенко заявил, что будет с Путиным жёстко отстаивать «то, что положено по Конституции»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным будет жёстко отстаивать «то, что положено по Конституции».
Лукашенко заявил, что будет с Путиным жёстко отстаивать «то, что положено по Конституции»
  • AFP
  • © Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK

«Пока мы президенты, мы очень жёстко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко назвал себя и Путина поколением уходящих политиков.

«Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии.

По его словам, попытка вооружённого мятежа в России предоставит Западу возможность скоординировать работу и наносить удары по больным местам России.

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