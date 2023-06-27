Лукашенко: попытка мятежа даст Западу возможность скоординировать работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытка вооружённого мятежа в России предоставит Западу возможность скоординировать работу и наносить удары по больным местам России.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Увидев это, западники — они тоже сделают определённые выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что ожидаются «непростые времена».

Ранее Лукашенко заявил, что в случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии.