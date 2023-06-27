Лукашенко: попытка мятежа даст Западу возможность скоординировать работу
- AFP
- © Belarusian presidential press service
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Увидев это, западники — они тоже сделают определённые выводы, и для них будет урок. Они скоординируют свою работу, сконцентрируют и будут наносить удары по самым больным местам», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что ожидаются «непростые времена».
Ранее Лукашенко заявил, что в случае успеха вооружённого мятежа в России смута затем произошла бы в Белоруссии.