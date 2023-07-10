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Путин предложил командирам ЧВК «Вагнер» на встрече варианты трудоустройства

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Президент России Владимир Путин на встрече с командирами ЧВК «Вагнер» предложил им варианты трудоустройства и боевого применения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин предложил командирам ЧВК «Вагнер» на встрече варианты трудоустройства
  • kremlin.ru

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — сказал он.

По словам Пескова, командиры подтвердили, что являются сторонниками президента, и выразили готовность продолжить сражаться за Родину.

Ранее он сообщил, что Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным. Длилась она почти три часа.

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