Путин предложил командирам ЧВК «Вагнер» на встрече варианты трудоустройства
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«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — сказал он.
По словам Пескова, командиры подтвердили, что являются сторонниками президента, и выразили готовность продолжить сражаться за Родину.
Ранее он сообщил, что Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным. Длилась она почти три часа.