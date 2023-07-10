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Хирург Гогиберидзе: женщины обращаются к пластике для повышения уверенности в себе

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Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, зачем женщины делают пластические операции.
Хирург Гогиберидзе: женщины обращаются к пластике для повышения уверенности в себе
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

Об этом сообщает интернет-издание «Дни.ру».

Пластический хирург считает, что самой главной причиной для изменения внешности является желание женщины укрепить свой имидж и повысить уверенность в себе.

Так, пациентки могут увеличить грудь, изменить форму носа, лица и сделать липосакцию.

Кроме того, изменения внешности помогают некоторым из них раскрепоститься при взаимодействии с окружающими людьми.

Однако при планировании хирургического вмешательства нужно просчитать возможные риски, всегда нужно искать хирурга с высокой квалификацией и опытом.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что эксперты развенчали основные мифы о донорстве крови.

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