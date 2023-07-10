Узнать больше

Депутат Бессараб: МРОТ к 2030 году объективно может быть увеличен вдвое

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала представление Минтруда России на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ.
Депутат Бессараб: МРОТ к 2030 году объективно может быть увеличен вдвое
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

«По решению президента МРОТ неоднократно повышался в течение 2021, 2022 годов. К 2024 году МРОТ увеличится на 18,5%», — отметила парламентарий.

По её словам, МРОТ к 2030 году объективно может быть увеличен вдвое.

«Безусловно, это повысит доходы всех слоёв населения, потому что невозможно поднять первый тарифный разряд или базовую тарифную ставку, не затронув всю систему оплаты труда. Это конечно повлечет за собой изменения в экономике, в том числе увеличение покупательского спроса», — заметила Бессараб.

Ранее стало известно, что в России могут вдвое повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить