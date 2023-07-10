Депутат Бессараб: МРОТ к 2030 году объективно может быть увеличен вдвое

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала представление Минтруда России на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ.

«По решению президента МРОТ неоднократно повышался в течение 2021, 2022 годов. К 2024 году МРОТ увеличится на 18,5%», — отметила парламентарий.

По её словам, МРОТ к 2030 году объективно может быть увеличен вдвое.

«Безусловно, это повысит доходы всех слоёв населения, потому что невозможно поднять первый тарифный разряд или базовую тарифную ставку, не затронув всю систему оплаты труда. Это конечно повлечет за собой изменения в экономике, в том числе увеличение покупательского спроса», — заметила Бессараб.

Ранее стало известно, что в России могут вдвое повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году.