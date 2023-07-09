В Совфеде оценили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем в 1000 рублей

Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности одновременно двух человек может составлять 1 тыс. рублей.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоём эту сумму нужно увеличить вдвое», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Совфеде предложили ввести правила безопасности для электросамокатов.

Также вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что нужно ввести жёсткие штрафы за отсутствие регистрации электросамоката.

Глава российского ГИБДД Михаил Черников заявил, что в текущем году в России почти на 60% выросло число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).