В Совфеде оценили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем в 1000 рублей
Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
«Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоём эту сумму нужно увеличить вдвое», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Совфеде предложили ввести правила безопасности для электросамокатов.
Также вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что нужно ввести жёсткие штрафы за отсутствие регистрации электросамоката.
Глава российского ГИБДД Михаил Черников заявил, что в текущем году в России почти на 60% выросло число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).