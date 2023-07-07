В Совфеде предложили ввести правила безопасности для электросамокатов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин на этой неделе обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением ограничить скорость электросамокатов на тротуарах столицы до 10 км/ч.

В своей статье для «Парламентской газеты» Шейкин сообщил, что реализация ограничений скорости и запретов на передвижение самокатов возможна на уровне органов исполнительной власти субъектов России и органов местного самоуправления — такое разъяснение дал Минтранс.

Он предложил план, состоящий из пяти шагов.

Прежде всего, Шейкин призвал ввести ограничение скорости езды на электросамокатах до 10 км/ч на территории общественных мест: на тротуарах, в парках и скверах, а также рассмотреть возможность запрета данного вида мобильности на таких территориях.

Также, по его словам, необходимо ввести систему наказания для тех, кто оставляет электросамокаты вне специальных парковок, фиксировать личные данные пользователей, устраивать стоянки для электросамокатов только в специально выделенных зонах, закрепив это в законе.

Последним пунктом предлагается обязать оборудовать самокаты передними и задними фарами, отражателями, тормозами и сигнальным устройством.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.