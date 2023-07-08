Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей
Об этом сообщили в Минобороны.
«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что также министр лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности.
Ранее в Сирии стартовали совместные военные учения России и САР.
4 июля сообщалось, что за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти 10 тыс. человек.