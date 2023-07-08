Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил на полигонах ЮВО организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что также министр лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности.

Ранее в Сирии стартовали совместные военные учения России и САР.

4 июля сообщалось, что за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти 10 тыс. человек.