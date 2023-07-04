Медведев: за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти 10 тысяч человек

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти 10 тыс. человек.

Об этом пишет РИА Новости.

«Только за последнюю неделю контракт с вооружёнными силами подписали почти 10 тыс. человек», — отметил он.

24 июня российский президент Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России. Это будет касаться осуждённых за нетяжкие преступления.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в среднем на службу по контракту в российскую армию за сутки поступают 1336 человек.