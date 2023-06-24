Российский президент Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России. Это будет касаться осуждённых за нетяжкие преступления.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данная норма будет действовать на период мобилизации, военного положения и военного времени по отношению к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с ВС России в период мобилизации, а также военного положения.

Согласно проекту, последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны после получения госнаграды либо в связи с увольнением с военной службы по ряду оснований.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.