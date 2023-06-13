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В ГД внесён проект о гарантиях освобождения от ответственности лиц, привлекаемых к СВО

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В Госдуму внесён законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС России в период мобилизации, а также военного положения.
В ГД внесён проект о гарантиях освобождения от ответственности лиц, привлекаемых к СВО
  • РИА Новости

Инициаторами выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

«Такие гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осуждённых, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооружённые силы Российской Федерации или заключения в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации», — цитирует РИА Новости документ.

Как уточняется, последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Отмечается, что контроль поведения таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.

Также сообщалось, что в российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек.

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