В ГД внесён проект о гарантиях освобождения от ответственности лиц, привлекаемых к СВО
- РИА Новости
Инициаторами выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
«Такие гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осуждённых, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооружённые силы Российской Федерации или заключения в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации», — цитирует РИА Новости документ.
Как уточняется, последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
Отмечается, что контроль поведения таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей.
10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.
Также сообщалось, что в российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек.