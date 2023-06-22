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Шойгу: фактически ВС России получают каждые сутки полк контрактников

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в среднем на службу по контракту в российскую армию за сутки поступают 1336 человек.

Об этом он сказал в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. 

«1336 человек в среднем поступают в сутки на службу по контракту в ВС России, фактически мы получаем каждые сутки полк», — заявил глава оборонного ведомства.

Также Шойгу проинформировал, что в российские войска набрано 114 тыс. человек по прямому контракту и 52 тыс. добровольцев.

Кроме того, министр сообщил, что что формирование резервных армий ВС России завершится к концу июня.

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