Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжёлых огнемётных систем (ТОС).

«Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжёлых огнемётных систем», — говорится в заявлении Минобороны.

Шойгу поставил задачу увеличить производственные мощности по выпуску танков и ТОС для нужд военнослужащих в зоне СВО.

Ранее российский министр обороны проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в Западном военном округе.

10 июня Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.

12 июня Министерство обороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения.