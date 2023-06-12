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Минобороны России подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах

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Министерство обороны России подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения. Контракт определяет правовое регулирование и деятельность добровольцев в зоне спецоперации. Таким образом, на самих бойцов и их семьи распространяются меры социальной защиты и поддержки.
Минобороны России подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах
  • РИА Новости

Контракт подписали замначальника Генштаба ВС Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

В зоне СВО сейчас совместно с подразделениями ВС принимают участие большое количество добровольческих отрядов и других воинских формирований, отметил Ким.

По его словам, для повышения их эффективности под руководством Верховного главнокомандующего и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов.

«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — сказал он.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.

До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.

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