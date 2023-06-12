Минобороны России подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах
- РИА Новости
Контракт подписали замначальника Генштаба ВС Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
В зоне СВО сейчас совместно с подразделениями ВС принимают участие большое количество добровольческих отрядов и других воинских формирований, отметил Ким.
По его словам, для повышения их эффективности под руководством Верховного главнокомандующего и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов.
«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — сказал он.
10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.
До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.