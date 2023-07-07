Иммунолог Волчков заявил, что вакцина от менингококка в ряде случаев не сработает
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«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься», — сказал он «Газете.Ru».
Волчков отметил, что в детский календарь прививок вакцина от менингита не включена, а потому иммунитета к этой инфекции у россиян нет.
«Хотя нельзя исключать, что в естественной среде некоторые люди могли встретить эту инфекцию и у них есть антитела», — добавил он.
Ранее бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.
Невролог Александр Евдокимов рассказал, что менингит — инфекционное заболевание, как правило, возникающее на фоне сниженного иммунитета.