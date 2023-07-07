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Иммунолог Волчков заявил, что вакцина от менингококка в ряде случаев не сработает

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Вакцина против менингококка может не сработать при высоких дозах патогена или несовпадении по штамму, заявил иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Иммунолог Волчков заявил, что вакцина от менингококка в ряде случаев не сработает
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься», — сказал он «Газете.Ru».

Волчков отметил, что в детский календарь прививок вакцина от менингита не включена, а потому иммунитета к этой инфекции у россиян нет.

«Хотя нельзя исключать, что в естественной среде некоторые люди могли встретить эту инфекцию и у них есть антитела», — добавил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.

Невролог Александр Евдокимов рассказал, что менингит — инфекционное заболевание, как правило, возникающее на фоне сниженного иммунитета.

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