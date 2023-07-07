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В Минсельхозе допустили, что Россия может нарастить экспортный потенциал зерна

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В 2023/2024 сельскохозяйственном году Россия может экспортировать до 55 млн тонн зерна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
В Минсельхозе допустили, что Россия может нарастить экспортный потенциал зерна
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Sacks

«В новом сезоне уже мы планируем поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых... Если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас, в принципе, константа, оно стабильно примерно. Поэтому экспортный потенциал тоже может быть увеличен», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев заявил, что российская сторона в 2022 году экспортировала рекордный объём зерна — 60 млн тонн.

Он также сообщил, что Россия планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.

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