В Минсельхозе допустили, что Россия может нарастить экспортный потенциал зерна
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«В новом сезоне уже мы планируем поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых... Если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас, в принципе, константа, оно стабильно примерно. Поэтому экспортный потенциал тоже может быть увеличен», — цитирует его ТАСС.
Ранее Патрушев заявил, что российская сторона в 2022 году экспортировала рекордный объём зерна — 60 млн тонн.
Он также сообщил, что Россия планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.