В Минсельхозе допустили, что Россия может нарастить экспортный потенциал зерна

В 2023/2024 сельскохозяйственном году Россия может экспортировать до 55 млн тонн зерна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В новом сезоне уже мы планируем поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых... Если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас, в принципе, константа, оно стабильно примерно. Поэтому экспортный потенциал тоже может быть увеличен», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев заявил, что российская сторона в 2022 году экспортировала рекордный объём зерна — 60 млн тонн.

Он также сообщил, что Россия планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.