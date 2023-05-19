Минсельхоз заявил о планах России ввести ограничения на ввоз иностранных семян с октября

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.

Об этом он сказал во время своего выступления в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума.

«С октября текущего года мы планируем вводить некритичные, но некоторые ограничения на ввоз иностранных семян», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что федеральный закон «О семеноводстве» необходимо доработать с учётом включения в него мер стимулирования и господдержки при использовании семян отечественной селекции.