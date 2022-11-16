Узнать больше

Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку

Короткая ссылка
Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что федеральный закон «О семеноводстве» необходимо доработать с учётом включения в него мер стимулирования и господдержки при использовании семян отечественной селекции.
Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам.

«Новый закон о семеноводстве необходимо поменять с учётом тех особенностей, которые сейчас у нас возникают: в связи со сложившейся ситуацией надо определить, что такое семена отечественной селекции, и определить, немного доработать порядок работы с этими семенами для того, чтобы стимулировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени использовать наши семена», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что российский бизнес необходимо стимулировать к тому, чтобы в производственных процессах использовались семена отечественной селекции, и «здесь требуются законодательные изменения».

21 октября в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что озимый сев в стране проведён более чем на 80% от плана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить