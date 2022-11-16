Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам.
«Новый закон о семеноводстве необходимо поменять с учётом тех особенностей, которые сейчас у нас возникают: в связи со сложившейся ситуацией надо определить, что такое семена отечественной селекции, и определить, немного доработать порядок работы с этими семенами для того, чтобы стимулировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени использовать наши семена», — цитирует её РИА Новости.
Она подчеркнула, что российский бизнес необходимо стимулировать к тому, чтобы в производственных процессах использовались семена отечественной селекции, и «здесь требуются законодательные изменения».
21 октября в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что озимый сев в стране проведён более чем на 80% от плана.