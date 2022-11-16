Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что федеральный закон «О семеноводстве» необходимо доработать с учётом включения в него мер стимулирования и господдержки при использовании семян отечественной селекции.

Об этом она сказала в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам.

«Новый закон о семеноводстве необходимо поменять с учётом тех особенностей, которые сейчас у нас возникают: в связи со сложившейся ситуацией надо определить, что такое семена отечественной селекции, и определить, немного доработать порядок работы с этими семенами для того, чтобы стимулировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени использовать наши семена», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что российский бизнес необходимо стимулировать к тому, чтобы в производственных процессах использовались семена отечественной селекции, и «здесь требуются законодательные изменения».

21 октября в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что озимый сев в стране проведён более чем на 80% от плана.