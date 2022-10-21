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Минсельхоз: озимый сев в России проведён более чем на 80% от плана

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В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что озимый сев в стране проведён более чем на 80% от плана.
Минсельхоз: озимый сев в России проведён более чем на 80% от плана
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн га, или 83,2% к прогнозу», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Согласно плану, площадь озимого сева в этом году увеличится до 19 млн га против 18,4 млн га годом ранее.

«Полевые работы в большинстве регионов России проводятся в штатном режиме», — добавили в министерстве.

Ранее Минсельхоз заявил, что Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна.

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