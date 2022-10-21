Минсельхоз: озимый сев в России проведён более чем на 80% от плана
- РИА Новости
«На сегодняшний день в целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн га, или 83,2% к прогнозу», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Согласно плану, площадь озимого сева в этом году увеличится до 19 млн га против 18,4 млн га годом ранее.
«Полевые работы в большинстве регионов России проводятся в штатном режиме», — добавили в министерстве.
Ранее Минсельхоз заявил, что Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна.