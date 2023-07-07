Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в 2022 году экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона в 2022 году экспортировала рекордный объём зерна — 60 млн т.
- Gettyimages.ru
- © Steve Satushek
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, экспортная выручка составила более $41 млрд.
Ранее Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»