Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в 2022 году экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона в 2022 году экспортировала рекордный объём зерна — 60 млн т.

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