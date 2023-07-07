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Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в 2022 году экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона в 2022 году экспортировала рекордный объём зерна — 60 млн т.
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в 2022 году экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Satushek

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экспортная выручка составила более $41 млрд.

Ранее Патрушев заявил, что российская сторона планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян с октября.

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