Иммунолог Суворова: покраснение кожи и зуд могут быть признаками аллергии на солнце
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Аллергия на солнце — специфическая реакция иммунитета на воздействие солнечных лучей, объяснила врач в разговоре с Life.ru.
Сам по себе солнечный свет не является аллергеном, но реакция может быть связана с нахождением аллергена в самой коже или наличием на коже раздражающего компонента, объяснила Суворова.
Чтобы избежать аллергии, она посоветовала загорать не более десяти минут в день до 11:00 или после 16:00, а также использовать косметику с защитой SPF 50+.
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