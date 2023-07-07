Иммунолог Суворова: покраснение кожи и зуд могут быть признаками аллергии на солнце

Аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова предупредила, что аллергия на солнце может проявляться в виде покраснения на коже, зуда, появления волдырей.

Аллергия на солнце — специфическая реакция иммунитета на воздействие солнечных лучей, объяснила врач в разговоре с Life.ru.

Сам по себе солнечный свет не является аллергеном, но реакция может быть связана с нахождением аллергена в самой коже или наличием на коже раздражающего компонента, объяснила Суворова.

Чтобы избежать аллергии, она посоветовала загорать не более десяти минут в день до 11:00 или после 16:00, а также использовать косметику с защитой SPF 50+.

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