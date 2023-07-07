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Роспотребнадзор: семь человек в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией

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Семь человек в спортивной школе «Тея» в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией.
Роспотребнадзор: семь человек в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев острой кишечной инфекции, в том числе пять по результатам проведённого медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — цитирует сообщение ТАСС

Уточняется, что ведомство организовало дезинфекцию помещений пищеблока и мест общего пользования школы.

6 июля сообщалось, что в Магнитогорске с отравлением были госпитализированы 25 человек. Все они ели шаурму в кафе под названием «Хорошее место».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.

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