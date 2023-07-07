Роспотребнадзор: семь человек в Хакасии заразились острой кишечной инфекцией
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев острой кишечной инфекции, в том числе пять по результатам проведённого медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — цитирует сообщение ТАСС
Уточняется, что ведомство организовало дезинфекцию помещений пищеблока и мест общего пользования школы.
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