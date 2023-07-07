Прокуратура Первоуральска начала проверку по делу об отравлении детей алкоголем
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.
По словам Канатовой, алкоголь детям приобрела их знакомая. После распития несовершеннолетние обратились за помощью в больницу.
«Прокуратура взяла на контроль ситуацию. По результатам проверки будут приняты меры», — уточнила она.
Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.
Также член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью НСН не поддержал идею запрета всем магазинам в жилых домах продавать алкоголь, но посоветовал урегулировать его продажу в алкомаркетах.