Прокуратура Первоуральска начала проверку по делу об отравлении детей алкоголем

В Первоуральске прокуратура начала проверку по делу отравления детей неизвестным алкогольным напитком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По словам Канатовой, алкоголь детям приобрела их знакомая. После распития несовершеннолетние обратились за помощью в больницу.

«Прокуратура взяла на контроль ситуацию. По результатам проверки будут приняты меры», — уточнила она.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Также член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью НСН не поддержал идею запрета всем магазинам в жилых домах продавать алкоголь, но посоветовал урегулировать его продажу в алкомаркетах.