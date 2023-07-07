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Прокуратура Первоуральска начала проверку по делу об отравлении детей алкоголем

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В Первоуральске прокуратура начала проверку по делу отравления детей неизвестным алкогольным напитком.
Прокуратура Первоуральска начала проверку по делу об отравлении детей алкоголем
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По словам Канатовой, алкоголь детям приобрела их знакомая. После распития несовершеннолетние обратились за помощью в больницу.

«Прокуратура взяла на контроль ситуацию. По результатам проверки будут приняты меры», — уточнила она.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Также член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью НСН не поддержал идею запрета всем магазинам в жилых домах продавать алкоголь, но посоветовал урегулировать его продажу в алкомаркетах.

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