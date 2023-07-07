Десять подростков попали в больницу в Первоуральске после употребления алкоголя

Десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

«В педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска поступили десять детей. У семерых человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», — говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске съевшие шаурму в кафе «Хорошее место» 25 человек оказались в больнице.

20 июня терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил в беседе с телеканалом «360», что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.