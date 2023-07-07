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Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет правовое положение россиян, имеющих гражданство Украины.

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указ утверждает порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения россиян — бывших граждан Украины.

Также уточняется, что согласно документу отказавшиеся от украинского гражданства россияне не смогут пользоваться правами или исполнять обязанности гражданина Украины.

В случаем выявления нарушения требований, данные об этом направят в территориальный орган МВД.

Ранее Путин подписал закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах в России.

Также глава государства подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России. Это будет касаться осуждённых за нетяжкие преступления.

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