Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины
Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что указ утверждает порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения россиян — бывших граждан Украины.
Также уточняется, что согласно документу отказавшиеся от украинского гражданства россияне не смогут пользоваться правами или исполнять обязанности гражданина Украины.
В случаем выявления нарушения требований, данные об этом направят в территориальный орган МВД.
Ранее Путин подписал закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах в России.
Также глава государства подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России. Это будет касаться осуждённых за нетяжкие преступления.