Путин подписал закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах в России
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания жителей новых регионов без российского гражданства.
Так, постоянно проживающими иностранцами признаются люди, которые постоянно находились на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и затем выехали в Россию.
Уточняется, что эти группы граждан имеют право проживать по своим документам в новых регионах России до 1 июля 2024 года.