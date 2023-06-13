Путин подписал закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии положений, которые рассматривают граждан ЛНР и ДНР в стране в качестве иностранцев.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания жителей новых регионов без российского гражданства.

Так, постоянно проживающими иностранцами признаются люди, которые постоянно находились на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и затем выехали в Россию.

Уточняется, что эти группы граждан имеют право проживать по своим документам в новых регионах России до 1 июля 2024 года.