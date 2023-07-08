Опрос: у 4% россиян семейные реликвии хранятся более 300 лет

Ко Дню семьи, любви и верности аналитики провели опрос и выяснили, распространена ли в России культура сохранения семейных реликвий. Так, согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, 19% респондентов отметили, что их родители или бабушки и дедушки собирают такие вещи.

При этом 16% опрошенных заявили, что у них есть собственные семейные реликвии. Среди самых популярных типов реликвий россияне называли украшения (32%), драгоценные камни (23%), часы (20%), столовые сервизы (18%) и старые фотографии (18%), говорится в исследовании аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research.

Отмечается, что самой древней семейной реликвией среди 28% опрошенных является вещь, которой до 100 лет. При этом 23% владеют реликвиями, которым до 200 лет, и ещё 21% — до 50 лет.

Как выяснили аналитики, у 4% респондентов семейным реликвиям — более 300 лет. Основной причиной, почему россияне хранят семейные реликвии является их памятный статус (54%), а для каждого четвёртого ценность связана с важными семейными событиями.

Большинство семейных украшений (41%) достались россиянам от бабушек и дедушек, ещё 27% — от родителей.

7% участников опроса отметили, что их семейные украшения передаются уже более чем от четырёх поколений семьи. Среди тех, кому от предков достались украшения, треть надевают их на праздники, а 23% носят регулярно. 31% участников опроса просто хранят семейные украшения дома, не надевая.

Более половины респондентов (46%) планируют продолжить традицию передачи семейных реликвий. Четверть опрошенных (25%) уже передали потомкам что-то на память, а 22% не считают нужным продолжать эту традицию, так как, по их мнению, это пережитки прошлого.

Всего в опросе приняли участие более 1,7 тыс. россиян.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к браку и в какой момент решают пожениться.