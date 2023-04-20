Опрос: 45% россиянок готовы выйти замуж через полгода отношений

Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к браку и в какой момент решают пожениться. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Как выяснили эксперты, у мужчин и женщин разные представления о том, сколько следует встречаться до свадьбы.

Отмечается, что почти каждая вторая девушка (45%) готова выйти замуж уже через полгода отношений.

При этом 47% мужчин на принятие решения о женитьбе необходимо от года до трёх лет, говорится в совместном исследовании аналитического центра SOKOLOV и исследовательского агентства A2:Research.

Большинство девушек, состоящих в отношениях (73%), ждут предложения руки и сердца от своего партнёра, рассказали аналитики.

Некоторые (16%) делают множество намёков. Например, около четверти женщин (23%) показывают фотографии красивых свадебных платьев.

Ещё столько же — заводят разговор о совместных планах на будущее. Каждая пятая (21%) рассказывает о свадьбе друзей. И только 5% девушек прямо говорят о своих желаниях, а 4% и вовсе ставят ультиматум: свадьба или расставание.

Согласно результатам опроса, почти каждая вторая девушка в отношениях переживает, что ей не делают предложение (45%).

Об этом знают и мужчины: многие (50%) регулярно слышат от своей партнёрши претензии, что он не зовёт её замуж, подчёркивается в исследовании.

Около четверти мужчин, состоящих в отношениях (22%), планируют в ближайшее время сделать предложение своей избраннице. Но большинство (51%) перспективу брака пока не рассматривают, а 11% опрошенных считают, что в браке нет необходимости.

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в красивую дату 23.03.23 в Москве поженились более 700 пар.