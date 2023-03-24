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В красивую дату 23.03.23 в Москве поженились более 700 пар

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Анастасия Румянцева
В Москве 23 марта прошло более 700 бракосочетаний. Об этом RT сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«В красивую дату 23.03.23, несмотря на будний день, в Москве поженились более 700 пар. Это на 80% больше, чем среднее количество браков в марте по четвергам. Во дворцах бракосочетания прошло максимальное количество торжественных церемоний», — пояснили специалисты.

Также 16 пар поженились в особняке Спиридонова, который был специально открыт для регистрации брака в красивую дату.

Самым популярным для бракосочетания в этот день стал Мещанский отдел ЗАГС — там поженились 28 пар.

Во Дворце бракосочетания №1 заключили брак 26 пар. Регистрацию брака
во Дворце бракосочетания №3 выбрали 25 пар.

Также во Дворцах бракосочетания №4 и 5 прошло по 23 торжественные церемонии.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении поправки к ст. 50 ФЗ «Об актах гражданского состояния», упрощающие участникам спецоперации на Украине процедуру регистрации детей и браков.

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