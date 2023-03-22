Узнать больше

Госдума упростила для участников СВО регистрацию детей и браков

Короткая ссылка
Госдума приняла в третьем чтении поправки к ст. 50 ФЗ «Об актах гражданского состояния», упрощающие участникам спецоперации на Украине процедуру регистрации детей и браков.
Госдума упростила для участников СВО регистрацию детей и браков
  • РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ЗАГСы отказывались регистрировать отцовство без подписи отца, заверенной нотариусом.

«Такое заявление подаётся при регистрации рождения ребёнка, если его родители не состоят в браке. Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту», — сказал он.

Новые поправки, как пояснил Володин, будут аналогично действовать и на заявления о регистрации или расторжении брака.

В Курской области 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Министерства обороны России.

Заявления они подали в тот же день, в связи с мобилизацией регистрация прошла в ускоренном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить