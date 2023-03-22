Госдума упростила для участников СВО регистрацию детей и браков

Госдума приняла в третьем чтении поправки к ст. 50 ФЗ «Об актах гражданского состояния», упрощающие участникам спецоперации на Украине процедуру регистрации детей и браков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ЗАГСы отказывались регистрировать отцовство без подписи отца, заверенной нотариусом.

«Такое заявление подаётся при регистрации рождения ребёнка, если его родители не состоят в браке. Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту», — сказал он.

Новые поправки, как пояснил Володин, будут аналогично действовать и на заявления о регистрации или расторжении брака.

В Курской области 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Министерства обороны России.

Заявления они подали в тот же день, в связи с мобилизацией регистрация прошла в ускоренном порядке.