Госдума упростила для участников СВО регистрацию детей и браков
- РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ЗАГСы отказывались регистрировать отцовство без подписи отца, заверенной нотариусом.
«Такое заявление подаётся при регистрации рождения ребёнка, если его родители не состоят в браке. Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту», — сказал он.
Новые поправки, как пояснил Володин, будут аналогично действовать и на заявления о регистрации или расторжении брака.
В Курской области 14 мобилизованных граждан из Курска и Белгорода одновременно заключили брачные союзы в Доме офицеров Министерства обороны России.
Заявления они подали в тот же день, в связи с мобилизацией регистрация прошла в ускоренном порядке.