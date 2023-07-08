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Психолог Наумова заявила о важности уважать близких для поддержания хороших отношений в семье

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Ксения Калинкина
По случаю Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, семейный психолог Наталья Наумова рассказала RT, каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить здоровые отношения со своими близкими.
Психолог Наумова заявила о важности уважать близких для поддержания хороших отношений в семье
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«Самое главное — уважение членов семьи друг к другу. Также важно стараться не «переделывать» своего партнёра, принимать его таким, какой он есть. Кроме того, нужно слышать послания друг друга, быть готовыми прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — отметила специалист.

Крепкими, по её мнению, являются те семьи и пары, в которых партнёры действительно стремятся помогать друг другу или, по крайне мере, говорят о готовности сделать это в нужный момент.

«Вместе с тем членам семьи важно чувствовать друг от друга принятие, заботу, взаимопомощь. Семья должна быть командой. Если же каждый из вас живёт сам по себе, руководствуясь своими личными планами и эгоистическими соображениями, то, конечно, такая семья либо распадётся, либо её члены продолжат жить вместе, но исключительно по привычке», — резюмировала Наумова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в музее-заповеднике «Царицыно» 8 июля состоится церемония награждения медалями «За любовь» супружеских пар, которые сохраняют свой брак в течение более 25 лет.

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