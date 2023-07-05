В честь Дня семьи, любви и верности в Москве пройдёт более 180 мероприятий

В этом году в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Москве планируется провести свыше 180 мероприятий, включая мастер-классы, показы фильмов и концерты. Многие мероприятия будут бесплатными.

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

В музее-заповеднике «Царицыно» 8 июля состоится церемония награждения медалями «За любовь» супружеских пар, которые сохраняют свой брак в течение более 25 лет.

8 и 9 июля в саду имени Баумана пройдёт благотворительный фестиваль под названием «Город неравнодушных». В усадьбе Воронцово будут проводиться мастер-классы программы «Профессия будущего» и спортивные эстафеты.

Более подробную программу мероприятий можно найти на официальном портале мэра Москвы.

Ранее «Радио 1» сообщило, что 8 июля в Подмосковье пройдёт гастрономический фестиваль «Вар-Варенье».