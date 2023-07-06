В МГМУ Сеченова сказали, что у половины переболевших COVID появился «мозговой туман»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.
Результаты исследования учёных подтвердили, что перенёсшие COVID-19 часто жалуются на так называемый «мозговой туман», проявляющийся в нарушении концентрации внимания, забывчивости и трудностях с подбором слов.
Однако примерно у 80% молодых людей нарушения заметно снижались спустя 6—12 месяцев.
Также после болезни могут развиться психические расстройства, такие как депрессия и тревога.
Отмечается, что максимальное развитие данных расстройств происходит примерно через три месяца после восстановления от коронавируса.
«К психиатрам пациенты обращались не сразу, в среднем спустя ещё три месяца», — отметила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Первого МГМУ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Марина Кинкулькина.
Ранее, по сообщению «Радио 1», аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что COVID-19 повлиял на рост онкозаболеваний.