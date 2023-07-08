Врач Горина посоветовала делать «продувание» уха во избежание неприятных ощущений в полёте

Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала в беседе с RT, как бороться с неприятными ощущениями в ушах во время полёта.

Как пояснила собеседница RT, чтобы облегчить неприятные ощущения во время полёта, нужно помочь организму выровнять внутреннее давление по отношению к атмосферному.

«За этот процесс отвечает евстахиева труба — канал, который соединяет среднее ухо с носоглоткой. Когда человек зевает, сглатывает или жуёт, через евстахиеву трубу внутреннее давление приходит в баланс с внешним», — рассказала врач.

Взрослым она порекомендовала рассасывать леденец, жевать жвачку, а младенцам — дать пустышку или воду, молочную смесь в бутылке с соской.

«Глотательные движения облегчат им путешествие. Некоторым помогает «продувание» уха. Для этого нужно сделать вдох, закрыть рот, зажать нос и как бы «вытолкнуть» воздух через уши», — объяснила эксперт.

Но, по её словам, все эти советы хорошо работают, только когда человек полностью здоров.

«Насморк, воспалительные процессы в ухе, серная пробка или искривлённая носовая перегородка мешают восстановить баланс между внешним и внутренним давлением и усиливают неприятные ощущения. В результате заложенное во время полёта ухо может беспокоить ещё несколько часов, а иногда и дней», — заявила специалист.

По её мнению, во время ОРВИ лучше избегать путешествий на самолёте.

«Но если уж пришлось путешествовать, можно воспользоваться сосудосуживающими каплями. Они облегчат неприятные симптомы. Если после полёта сохраняется заложенность, уши продолжают болеть, это может быть признаком воспалительной инфекции, проявившейся из-за воздействия давления. Необходимо обратиться к врачу, который поставит точный диагноз и назначит лечение», — заключила Горина.

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