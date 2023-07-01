Врач Демьяновская: 30% взрослых в той или иной степени страдают от укачивания в транспорте

Кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила в беседе с RT, кого и почему чаще всего укачивает в транспорте, а также дала советы, как подготовиться к поездкам.

От укачивания, или морской болезни, в той или иной степени страдают 30% взрослых — тяжесть синдрома и его проявления зависят только от индивидуальных особенностей, заявила она.

«Чаще всего это головокружение, тошнота, рвота, потливость, усталость и вялость. У малышей из-за функциональной незрелости вестибулярного аппарата показатель существенно выше — 60%. Как минимум у половины детей к 12—16 годам симптомы укачивания исчезают. Чтобы организм достойно выдержал дневное путешествие, ему нужно дать возможность хорошенько отдохнуть, поэтому в ночь перед поездкой поспите семь-восемь часов. Второй способ снизить стресс — взять билеты на ночной рейс и спать в пути», — отметила собеседница RT.

Слишком плотная еда может стать причиной укачивания, предупредила Демьяновская.

«Поэтому за пару часов до поездки перекусите чем-то лёгким, например овощным салатом или йогуртом без сахара. А вот отказываться от еды совсем не стоит: голод только усилит тошноту во время поездки. Каждые час-два рекомендуется съедать что-то лёгкое, например порцию овощей или фруктов. Во время взлёта и посадки самолёта можно рассасывать леденцы: эти у некоторых людей уменьшает симптомы укачивания. Если предстоит дальняя дорога на автомобиле, желательно каждый час делать остановку, чтобы подышать свежим воздухом, прогуляться», — рассказала эксперт.

Чтобы не ухудшать состояние организма, который и без того плохо переносит дорогу, нужно отказаться от любых спиртных напитков и ограничить курение за сутки до поездки и во время неё, пояснила специалист.

В транспорте желательно занять место с наименьшей амплитудой движения — в средней части судна, самолёта или автобуса.

«В машине меньше всего укачивает на переднем сиденье, а в автобусе, трамвае или поезде — на местах, расположенных по ходу движения. Положение тела тоже может повлиять на самочувствие: зафиксируйте голову — в этом поможет дорожная подушка или специальный воротник, откиньте кресло и примите положение полулежа или лежа, двигайтесь плавно, не меняйте положение тела резко, не пытайтесь рассмотреть объекты, мелькающие за окном, — зафиксируйте взгляд на горизонте или вообще закройте глаза», — добавила Демьяновская.

Создать для мозга эффект ходьбы по земле и снизить проявления морской болезни помогут движения ногами — шаги сидя на месте, заключила врач.

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