Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что часть деклараций сотрудников администрации президента России уже проверили, а часть ещё находится в процессе изучения.

«Часть проверена, часть — в процессе», — сказал он РИА Новости.

Песков добавил, что отвечающее за данное направление управление в администрации продолжает свою работу постоянно.

В феврале российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год.