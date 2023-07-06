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Песков рассказал о ходе проверки деклараций сотрудников администрации президента России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что часть деклараций сотрудников администрации президента России уже проверили, а часть ещё находится в процессе изучения.

«Часть проверена, часть — в процессе», — сказал он РИА Новости.

Песков добавил, что отвечающее за данное направление управление в администрации продолжает свою работу постоянно.

В феврале российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год.

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