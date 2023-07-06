Песков рассказал о ходе проверки деклараций сотрудников администрации президента России
«Часть проверена, часть — в процессе», — сказал он РИА Новости.
Песков добавил, что отвечающее за данное направление управление в администрации продолжает свою работу постоянно.
В феврале российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год.