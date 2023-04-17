Песков: удаление сведений о доходах министерств не скажется на антикоррупционной работе
- РИА Новости
«Вся база для антикоррупционной работы сохраняется, эта работа продолжается последовательно», — заявил Песков.
Он отметил, что «главным является не публикация, а то, что эта информация подаётся в соответствующие органы точно так же, как она подавалась».
В феврале российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год.