Песков: удаление сведений о доходах министерств не скажется на антикоррупционной работе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление с сайтов некоторых министерств сведений о доходах чиновников за последние годы не повлияет на антикоррупционную работу.
Песков: удаление сведений о доходах министерств не скажется на антикоррупционной работе
  • РИА Новости

«Вся база для антикоррупционной работы сохраняется, эта работа продолжается последовательно», — заявил Песков.

Он отметил, что «главным является не публикация, а то, что эта информация подаётся в соответствующие органы точно так же, как она подавалась».

В феврале российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год.

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