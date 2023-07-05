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СК: по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело

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После нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне возбуждено уголовное дело. Об этом руководитель СУ СК по Чеченской Республике Виталий Волков сообщил председателю ведомства Александру Бастрыкину.
СК: по факту нападения на Милашину и Немова в Чечне возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«По результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении СК.

Как утверждается, возбуждено дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и причинении лёгкого вреда здоровью.

Сейчас следственная группа проводит комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить лиц, причастных к преступлению.

Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц. Неизвестные избили их, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разберётся в случившемся, и дал указание найти нападавших.

Подробнее — в материале RT.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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