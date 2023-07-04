Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину и адвоката Немова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Он пообещал разобраться в ситуации.

«Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», — заявил глава Чечни.

По его словам, правоохранительные органы приступили к работе сразу после того, как стало известно о нападении.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением.