Кадыров поручил установить личности напавших на журналистку Милашину и адвоката Немова
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.
Он пообещал разобраться в ситуации.
«Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», — заявил глава Чечни.
По его словам, правоохранительные органы приступили к работе сразу после того, как стало известно о нападении.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением.