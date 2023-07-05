Венедиктов сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц

Подвергшиеся нападению в Грозном журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в одной из столичных больниц.

Об этом сообщил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.

«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист «Новой газеты»... уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Милашина и Немов вылетели из Беслана в Москву специальным рейсом.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.