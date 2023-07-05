«Новая газета»: Милашина и Немов специальным рейсом вылетели в Москву

Подвергшиеся нападению в Грозном журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели из Беслана в Москву специальным рейсом, сообщает издание «Новая газета».

«Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их сопровождают главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что Немова и Милашину чартером доставят в Москву.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.