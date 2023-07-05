Узнать больше

«Новая газета»: Милашина и Немов специальным рейсом вылетели в Москву

Короткая ссылка
Подвергшиеся нападению в Грозном журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели из Беслана в Москву специальным рейсом, сообщает издание «Новая газета».

«Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их сопровождают главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.

Ранее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что Немова и Милашину чартером доставят в Москву.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить