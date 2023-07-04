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Омбудсмен Северной Осетии: избитых в Чечне Немова и Милашину доставят в Москву чартером

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Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, на которых напали в Грозном, чартером доставят в Москву.
Омбудсмен Северной Осетии: избитых в Чечне Немова и Милашину доставят в Москву чартером
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.

«Я созванивался с Александром (Немовым. — RT), они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой-то чартер», — сказал он.

По словам Цгоева, Немов не уточнил, какой именно чартер, но сообщил, что их «вроде бы» отправляют.

Чеченские полицейские начали проверку по факту нападения на Милашину и Немова.

В региональном управлении МВД России сообщили о проведении оперативно-разыскных действий.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию с нападением на Милашину и Немова, заявила, что необходимо найти и наказать виновных.

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